الداخلية تنظم زيارة إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية لأسر الشهداء

نظمت وزارة الداخلية زيارة إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية لأسر الشهداء، تقديرا لتضحيات أبنائهم، وحرص القيادة السياسية على تقديم الدعم والمساندة لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن.

رحلات الداخلية لأبناء الشهداء

وقالت كريمة الشهيد النقيب محمد صفوت، إن وزارة الداخلية دائما توفر لها رحلات من أجل إسعادها، إذ أنها تشعر وكأن والدها معها.

ووجهت كريمة الشهيد أمين شرطة مصطفى غنيم، الشكر والتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بهم، وتنظيم رحلة للمتحف المصري، مشيرة إلى أنها تنتظر هذه الرحلة من عام لآخر.

وأكدت والدة الشهيد النقيب محمود مجدي، أن الضباط المرافقين لهم في الرحلات يشعروا الأولاد والأطفال كأن آبائهم معهم.