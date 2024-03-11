ظهور عائلة محمد رمضان وأبناء أنغام في أحد الإعلانات.. «الساعات الحلوة مبتخلصش»

طرحت إحدى شركات الاتصالات، إعلانها الجديد في أول أيام شهر رمضان، بعنوان «الساعات الحلوة مبتخلصش»، الذي قدمه كل من الفنان محمد رمضان وأنغام، بتوقيع أيمن بهجت قمر.

تفاصيل إعلان محمد رمضان وأنغام

وظهر في الإعلان أبناء وأشقاء الفنان محمد رمضان، بجانب الظهور الخاص لنجل أنغام وأسرتها، بالإضافة لظهور الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الذي كتب كلمات الأغنية، والملحن عزيز الشافعي، وسيطر على الإعلان أجواء الفرحة والبهجة والجو الأسري.

تفاصيل أغنية الساعات الحلوة

يذكر أن الإعلان يتضمن أغنية الساعات الحلوة مبتخلصش من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، ورؤية شركة ميديا هب سعدي جوهر.