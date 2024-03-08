محمد رمضان يظهر مع نجيب ساويرس في إعلان خلال رمضان 2024

يجتمع الثنائي الفنان محمد رمضان، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، في أحد الإعلانات التي من المقرر عرضها، خلال شهر رمضان الكريم.

محمد رمضان ونجيب ساويرس بإعلان واحد

ونشرت الشركة، برومو تشويقي صغير من الإعلان، إذ ظهر محمد رمضان وهو يغني، وبجانبه نجيب ساويرس وهو واقف على Dj، وعلقوا عليه قائلين: «انتظرونا في رمضان وكل سنة وأنتم طيبين.. الساعات الحلوة مبتخلصش».

ويغيب الفنان محمد رمضان، عن السباق الرمضاني هذا العام، بعد نجاح كبير حققه العام الماضي، بمسلسل جعفر العمدة، الذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، ونجح في لفت اتنباه قطاع كبير من جميع أنحاء الوطن العربي.