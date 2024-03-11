الإعلان التشويقي الأول لمسلسل مليحة.. «تهجير للروح قبل الوطن»

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الإعلان التشويقي الأول لـ مسلسل مليحة، الذي يشارك في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 عبر شبكة قنوات المتحدة، ليلقى الإعلان الخاص بالمسلسل تفاعلا كبيرا بين المشاهدين لما يظهره من مشاهد قاسية يتعرض لها الفلسطينيون منذ عام 1948 حتى الآن.

قصة مسلسل مليحة

ويظهر البرومو التشويقي لمسلسل مليحة أكبر معاناة تكررت عبر الزمن للفلسطينيين وهي التهجير، لتظهر في الإعلان الطفلة مليحة حاملة في يدها دميتها الخاصة، التي تمثل رمز الطفولة البريئة التي أبت الاستغناء عن شيء مادي تعلقت به، ولكنها تترك حياة بأكملها عاشتها منذ ولادتها تحت تهديد السلاح.

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يحمل الأب طفلته مليحة على كتفيه ويسير برفقة كثير من الفلسطينيين الذين تم إجبارهم على ترك موطنهم ومنزلهم، حاملين صناديق تحمل ذكرياتهم قبل ملابسهم، ورغم أنّ ذلك المشهد التهجيري يعود لأحداث انتفاضة عام 2000، إلا أنّ تلك المشاهد تتكرر أمام أعيننا باستمرار على مدار الشهور القليلة الماضية منذ بدء الحرب على غزة.