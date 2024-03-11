دياب: مسلسل «مليحة» يهدف إلى إبراز القضية الفلسطينية.. ودراما «المتحدة» متنوعة

قال الفنان دياب إنه في ظل الوضع الذي يمر به أشقاؤنا في فلسطين، كان من المهم أن نقوم بعمل يجسد جزءا من معاناتهم وليس معاناتهم الكاملة والتي تحتاج لمجلدات لعرضها.

تناول القضية الفلسطينية

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة cbc، نحاول مع «المتحدة» تناول القضية الفلسطينية من خلال مسلسل مليحة ولكن بشكل غير تقليدي، مشيرا إلى أن المصريين لديهم اهتمام كبير بالقضية.

مسلسل «مليحة»

وواصل أنه من خلال مسلسل «مليحة» نهدف إلى إبراز معاناة الأشقاء في فلسطين دون اعتبار لأي مردود تجاري، موجها الشكر للقائمين على العمل، فهو بمثابة تضحية تخلي عن الهدف الإعلاني والتجاري، موضحا أن دراما المتحدة هذا العام متنوعة بما يرضي المشاهد المصري والعربي.