الإعلام الاسرائيلي يتحدث عن مسلسل مليحة قبل عرضه.. «الفن المصري راعبهم»

قبل ساعات من انطلاق الماراثون الدرامي الرمضاني 2024، بدأ إعلام الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن مسلسل «مليحة»، المقرر عرضه فى 15 حلقة خلال رمضان 2024، والذي يناقش خلال أحداثه القضية الفلسطينية.

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن مسلسل مليحة

ونشرت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل مليحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور من أخبار الإعلام الإسرائيلي، حول العمل، وعلقت عليهم قائلة: «يديعوت أحرونوت وإعلام الاحتلال يتحدثون عن مسلسل مليحة في تقرير مصور».

وأضافت: «نعلم أن الفن المصري ومدى تأثيره على الوجدان العربي يرعبكم.. دمتم مرعوبين ومترقبين ودامت مصر وشعبها ومؤسساتها وقوتها الناعمة للحقوق وأصحابها داعمين ومساندين».

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

وتستكمل الأحداث بتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والده، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكن هي وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.