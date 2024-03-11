مسلسل كامل العدد الحلقة 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.. ماذا يحدث بعد حملها؟

انتهت أحداث مسلسل كامل العدد الموسم الأول بإعلان الشخصية التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، حملها من زوجها أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها ضمن أحداث المسلسل، وبعد أن حقق المسلسل نجاح كبير ونسبة مشاهدات عالية، حرص فريق عمل المسلسل على إنتاج موسم آخر منه تحت اسم كامل العدد + 1، ما دفع محبي المسلسل إلى الرغبة في معرفة أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

مسلسل كامل العدد الحلقة 1 بطولة دينا الشربيني وأحمد سلامة

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد الموسم الأول حول زواج دينا الشربيني وهي أم لـ4 أبناء من شريف سلامة الذي يعمل في مهنة طبيب تجميل، كما أنّه أب لـ3 أبناء كانوا معترضين على الزواج وحاولوا إفشاله كثيرا، ولكن بعد أن عاشوا في منزل واحد أصبحوا أصدقاء.

وعن توقعات الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد، قد تظهر كثير من المشكلات والعقبات نتيجة الحمل، حيث يزيد عدد أفراد الأسرة فردا آخر، ليصل عدد الأبناء إلى 8 أبناء، وتظهر معاناتهم الناتجة عن ذلك العدد من الأبناء في منزل واحد.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

وعن أبطال مسلسل كامل العدد والذي يصل عدد حلقاته إلى 15 حلقة، فهم دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي وميمي جمال، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي.