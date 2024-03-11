مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على ON.. بينها الكبير أوي 8

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما الرمضانية عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على ON، التي تضم على شاشتها مجموعة كبيرة من المسلسلات والبرامج الحصرية يصل عددها إلى 5 مسلسلات إضافة إلى 4 برامج متنوعة ما بين الدينية والاجتماعية على مدار شهر رمضان.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على ON مع مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، الذي يعرض بعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة الـ6:05 مساء، يليه مسلسل كامل العدد +1 الذي يجمع في بطولته كلا من دينا الشربيني وشريف سلامة ويعرض الساعة الـ7:30 مساء، وفي تمام الساعة الـ9 مساء يعرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على ON

وتتواصل مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على ON في تمام الساعة الـ1:30 مساء مع مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، أما في الـ12 بعد منتصف الليل يُعرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي.

مواعيد عرض برامج رمضان 2024 على ON

ولا تقتصر خريطة قناة ON في رمضان 2024 على المسلسلات فقط، بل تتضمن مجموعة واسعة من البرامج من بينها برنامج أحلى أكلة مع الشيف علاء الشربيني ويعرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ويقدم الدكتور علي جمعة برنامجا بعنوان نور الدين في الساعة الـ2:30 مساءً، وفي تمام الساعة الـ4:30 مساءً تقدم الدكتورة نادية عمارة برنامج قلوب عامرة.

وتتضمن مواعيد عرض برامج رمضان 2024 على ON، برنامج بعنوان «بصير .. رحلتك من الشتات إلى اليقين» يقدمه الداعية مصطفى حسني الساعة الـ5:30 مساءً.