خريطة دسمة وضعتها قناة cbc في رمضان 2024، على شاشتها، وتنافس عددا من القنوات الأخرى، واختارت أن يكون ضمن خريطتها 5 أعمال تتنوع مابين الكوميدي والاجتماعي وأعمال أخرى تعرض تفاصيل الحارة الشعبية، ونعرض خلال التقرير التالي مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على CBC.

- مسلسل مسار إجباري

دراما الشباب، يجتمع الفنان عصام عمر مع أحمد داش من خلال مسلسل مسار إجباري، ويعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc الساعة 6:05 مساء ويعاد الساعة 9 صباحا.

- مسلسل صيد العقارب

أعلنت شبكة قنوات «CBC» عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حيث تعرض الحلقة الأولى والجديدة من المسلسل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مشيرة إلى أن يتم إعادته في تمام الساعة 1:45 مساء والساعة 2:45 صباحًا.

- مسلسل محارب

تعرض قناة cbc مسلسل محارب على شاشتها يوميا الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى الساعة 3 فجرًا والإعادة الثانية الساعة 5 مساءً، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وعدد كبير من الفنانين منهم: أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وعابد عناني وعفاف شعيب.

- مسلسل صدفة

يعرض مسلسل صدفة يوميا الساعة 10 مساء على شاشة cbc، وهو من بطولة ريهام حجاج، رشدي الشامي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، نور إيهاب وآخرين من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، كما يعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.

- مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي حصريا على cbc، وتعرض الحلقة الجديدة يومياً الساعة 12 منتصف الليل ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024، وتكون الإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.