وزير العمل: حريصون على إصدار تشريع يحقق الأمان الوظيفي للعامل

عقد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهما، مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.

وأكد شحاتة أن الوزارة حريصة على التواصل مع طرفي العمل والإنتاج، من أصحاب عمل وعمال، لتعزيز علاقات العمل، والتعاون في كل القضايا المشتركة.

إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل

وخلال الاجتماع جرى بحث أحدث المستجدات بشأن مشروع قانون العمل، وإصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل.

وقال شحاتة إن الوزارة حريصة على تلقي كل الآراء والملاحظات من الأطراف المعنية، لطالما تتجه نحو تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وصناعة بيئة لائقة قائمة على احترام ثقافة الحقوق والواجبات.