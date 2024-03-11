«التنمية المحلية» تواجه التنمر وختان الإناث في 3 محافظات بندوات توعية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقارير من وحدات السكان في محافظات الجيزة والسويس ومطروح لمواجهة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

وفي محافظة الجيزة، نظمت وحدة سكان مركز ومدينة الحوامدية ندوه تثقيفية بعنوان «تحدث معه»، وتناولت الندوة المناقشة مع الشباب عن بعض الأمور الحياتية، وأهمها حب الوطن والأسرة ومعرفة الحقوق والواجبات والقيم الحياتية والسن المناسب للزواج واختيار شريكة الحياة، وتعريف القضية السكانية، والعدد الأمثل للأطفال، وقيمه العلم والعمل وخطورة المخدرات.

آليات مواجهة العنف

وفى سياق متصل، نظمت وحدة السكان بمركز ومدينة البدرشين ندوة تحت عنوان «التنمر وأثره على الفرد والمجتمع»، وتم الحديث عن ماهية التنمر، وأنواعه، وتأثيره على الفرد والمجتمع، كما قامت وحدة السكان بحي العمرانية بالتعاون مع منطقة وعظ الجيزة بعقد ندوة بمدرسة اللولي تحت عنوان «لا للعنف ولا للتنمر».

وفى محافظة السويس، شاركت وحدة السكان برئاسة الدكتورة سمر مجدي في الندوة التوعوية في المركز الأسقفي للخدمات الاجتماعية بنطاق حي عتاقة حول «ختان الإناث».

وتضمنت الندوة التعريف بعملية ختان الإناث بين الحاضر والماضي، وآثارها النفسية والجسدية على الفتاة، وعلاقة الختان بالجهل الطبي والديني، ورأي القانون ومواده التي تجرم من يقوم بعملية الختان.

كشف مجاني

وفي محافظة مطروح، شاركت وحدة السكان بمركز ومدينة مرسى مطروح في القافلة الطبية المجانية بقريتي سيدى حنيش وأبو مرقيق للكشف الطبي المجاني على أهالي قرية علوش شرق مدينة مرسى مطروح، والتي استفاد منها 309 مواطنين في تخصصات مختلفة.