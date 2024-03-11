غرفة السياحة: 750 ألف مصري سافروا السعودية عبر بوابة العمرة منذ سبتمبر 2023

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا للسعودية عبر بوابة العمرة المصرية، سواء بتأشيرات عمرة أو زيارة شخصية أو سياحية، منذ سبتمبر الماضي حتى الآن اقترب من حاجز الـ750 ألف مواطن، وأكثر من 70% منهم سافروا بتأشيرات عمرة نظمتها شركات السياحة المصرية.

شركات الطيران سيّرت رحلات إضافية خلال رمضان

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة لـ«الوطن»، أن نسب حجوزات رحلات العمرة خلال شهر رمضان الجاري أعلى من نظيره العام الماضي، موضحا أن عددا من شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية سيرت رحلات إضافية لاستيعاب أعداد المسافرين خلال شهر رمضان من العام الهجري 1445.

مدة برامج العمرة خلال رمضان

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن أعداد المواطنين المسافرين للعمرة خلال شهر رمضان هذا العام سيتعدى حاجز 100 ألف معتمر، مشيرا إلى أن غالبية المسافرين للعمرة اختاروا برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 30 يوما، موضحا أنه يمكن أن تزيد مدة برامج العمرة خلال رمضان عن شهر وذلك بسبب حجوزات الطيران.