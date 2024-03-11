دينا الشربيني: تحمست لمسلسل كامل العدد وطالبت بجزء ثانٍ من العمل

تستكمل الفنانة دينا الشربيني، نجاح الجزء الأول من مسلسل «كامل العدد»، هذا العام، من خلال الجزء الثاني من العمل، إذ إنّه يناقش قضية مهمة للغاية، وهي حياة الزوجين ومشكلات الأبناء، وذلك في إطار تشويقي اجتماعي خفيف.

تفاصيل شخصية دينا الشربيني بمسلسل كامل العدد +1

وتجسد دينا الشربيني، خلال أحداث العمل، شخصية تدعي «ليلي تيمور»، متزوجة من «أحمد مختار»، الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، ولديهم 7 أبناء، ويرزقان في الجزء الجديد من العمل بطفل الثامن، ويقع الزوجين فى مشكلات جديدة خاصة بأبنائهما، استكمالًا لما دار في الجزء الأول.

وقالت دينا الشربيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها كانت متحمسة للغاية للجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، لذلك طالبت بوجود جزء جديد، نظرًا لحبها الشديد للعمل وكواليسه، إضافة إلى حب الناس للشخصيات والتفاعل معاهم، فكان لا بد من وجود جزء ثانٍ، مشيرًا إلى أنّ القصة تستطيع أن تسرد في أجزاء كثيرة.

وأضافت أنّها كانت تتمنى قبل تقديم الجزء الأول من العمل، أن يكون المسلسل مناسبًا لجميع أفراد العائلة، وهذا ما حدث بالفعل، لذلك فهي سعيدة للغاية، متمنيًا نجاح الجزء الثاني وأن ينال إعجاب الجمهور والنقاد.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

ويشارك في بطولة العمل إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد+1

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 يوميا على قناة ON مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 7:30 مساء، وتكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.