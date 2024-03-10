يبحث الجمهور عن مواعيد مسلسلات دراما رمضان 2024، وعرض الحلقة الأولى من الأعمال الدرامية، وما إذا كانت تعرض الليلة أو غدا الاثنين غرة شهر رمضان، لذا نستعرض موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل كامل العدد 2 على قناة أون ON.

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل كامل العدد 2

وتعرض الحلقة الأولى لمسلسل كامل العدد 2 غدا الاثنين الأول من رمضان في تمام الساعة 7:30 مساء، حصريا عبر قناة أون ON ويعاد الساعة 8:15 صباحًا.

كما يعرض المسلسل عبر تطبيق واتش إت، حيث يعرض بشكل حصري.

تردد قناة أون ON الناقلة لمسلسل كامل العدد 2

اسم القناة: قناة ON E

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 10864.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قصة مسلسل كامل العدد 2

تدور قصة مسلسل كامل العدد 2 حول طبيب تجميل وفتاة صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، ويقعان في غرام بعضهما، لكن ظروفهما العائلية تقف عائقا أمام إتمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

وهو مسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات في النصف الأول من رمضان 2024، بعد عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي 2023، وهو من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وآية سماحة وجيهان الشماشرجي وميمي جمال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.