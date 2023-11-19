بعد قصف مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.. دعاء لأهل غزة لدحر الاحتلال الإسرائيلي

يمر الأهالي في فلسطين وقطاع غزة بأوقات حالكة وانتهاكات مستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومشاهد القصف المستمرة على القطاع تؤثر فينا جميعا، وتدمع قلوبنا، وخاصة بعد واقعتي مجزرة مدرسة الفاخورة فش شمال غزة وتل الزعتر، التي حدثت أمس وراح ضحيتها عشرات من الشهداء، ونستعرض في السطور التالية دعاء لأهل غزة ودحر الاحتلال.

دعاء لأهل غزة ودحر الاحتلال

ويمكن الاستعانة ببعض صيغ الأدعية التي تستعمل في دعاء لأهل غزة ودحر الاحتلال، وذكرها الأزهر الشريف عبر صفحته الشخصية، منها:

- أيُّها المسلمُ في أي مكان كنتَ، لا يفوتك أن تدعو في أعقاب صلواتك بدعاء نبيك الذي تحصَّنَ به في ظروف تشبه هذه الظروف وهو "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم".

- اللهم انصر أهلنا وإخواننا

- "اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، اللهم إنهم عراةٌ فاكسهم، اللهم إنهم جياعٌ فأشبِعهم"، ففتح الله له يوم بدر.

- اللهم أنصر أهلنا المستضعفين في غزة المحاصرة وفلسطين المحتلة ضد العدو الصهيوني الغاشم.

- اللهم صب نسائم رحمتك على أهل غزة وارزقهم الصبر والسعادة في الدنيا والآخرة.

صيغ دعاء لأهل غزة

ومن الصيغ المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في دعاء لأهل غزة ودحر الاحتلال:

- اللهم ارزق من مات منهم في سبيلك الشهادة، وارزق المصابين من أهل غزة الشفاء،

- يارب ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.

- اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، ومكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا.

- اللهم اعفو عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.