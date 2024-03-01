دعاء لأهل غزة في يوم الجمعة: اللهم انصرهم على عدوهم (فيديو)

أكثر من 4 أشهر مضت على عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، وقد ارتقى حتى الآن ما يزيد عن 30 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا أكثر من 70 ألف مصاب في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ومن وسائل نصرة أشقائنا في فلسطين وقطاع غزة الدعاء خاصة في الأوقات التي يرجى فيها الاستجابة مثل يوم الجمعة، ويستعرض التقرير التالي دعاء لأهل غزة.

دعاء لأهل غزة

ويتضمن دعاء لأهل غزة صيغا كثيرة نسأل الله فيها نصرتهم على عدوهم الصهيوني الغاشم وأن يستخدمنا في نصرتهم وقد نشر الأزهر الشريف على صفحته بموقع فيسبوك ما يلي: «إنَّا لا نملك إزاء تقاعس القريب والبعيد عن القيام بالواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه أهل غزة إلا أن نردِّد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في ظرف شديد الشبه بهذا الظرف، اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، اللهم إنهم عراةٌ فاكسهم، اللهم إنهم جياعٌ فأشبِعهم».

ويمكن ترديد دعاء لأهل غزة بالعديد من الصيغ ومنها على سبيل المثال:

- اللهم انصر أهل غزة نصرا عزيزا مؤزرا.

- اللهم استخدمنا في نصرة أهل غزة يا قوي يا عزيز يا جبار.

- اللهم أمن أطفال غزة من كل خوف وأنزل على قلوبهم سكينتك واحفظهم بعينك التي لا تنام يا رؤوف يا رحيم.

- يمكن أن يشمل دعاء لأهل غزة أيضا الدعاء الآتي: اللهم أرنا في الطغاة البغاة القتلة ومن معهم ووراءهم عجائب قدرتك.

- اللهم لا تجعلني من الظالمين اللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين.

- اللهم كن لأهل فلسطين نصيرا وظهيرا، اللهم ارحم شهدائهم وداو جرحاهم واحقن دماءهم.

القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الإسرائيلية

وبالإضافة إلى دعاء لأهل غزة قد نشر الأزهر الشريف فيديو عبر صفحته أيضا بعنوان «القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية»

كما نشرت دار الإفتاء المصرية دعاء لأهل غزة وفلسطين وجاء فيه: «اللهم إنّ أهلنا قد ظلموا بغير حق، وأخرجوا من ديارهم، ومنعوا من الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم، وردهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين».

دعاء بصوت مشاري راشد العفاسي

وفيما يلي دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس والأقصى بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي:

دعاء لأهل فلسطين

ويمكن أيضا ترديد دعاء لأهل غزة وفلسطين في ساعة الإستجابة يوم الجمعة ومن هذه الصيغ:

- اللهم طهر الأقصى والقدس من دنس اليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين.

- اللهم استخدمنا في نصرة أهل غزة وفلسطين واستخدمنا في تحرير القسد والمسجد الأقصى.

- اللهم لا حول ولا قوة إلا بك فكن لأهل غزة عونا ومعينا.

- اللهم أطعم أهل غزة من جوع وآمنهم من خوف.