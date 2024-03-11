خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم.. منها «الأخ الفقير وابنه غني»

زكاة المال لها جهات مخصوصة ومصارف منصوص عليها، محصورة في أصناف محددة، فهناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم، يأتي في مقدمتهم الشخص القادر على الكسب ولديه قوة لكسب المال ولكنه يتسول بهدف الكسب، وهناك 4 آخرين، تستعرضهم «الوطن» في تقريرها.

خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم

وبحسب تصريحات الدكتور سيف رجب قزام، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، لـ«الوطن»، فإن من بين الفئات الخمس التي لا يجوز دفع الزكاة إليها، هم الأغنياء الذين لديهم وفرة من الأموال».

أما الفئة الثالثة التي لا يجوز دفع الزكاة إليها: «من تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم».

فئات لا يجوز إخراج الزكاة لهم

وجاءت الفئة الرابعة التي لا يجوز إخراج الزكاة لها، هي الابنة التي أصبحت زوجة، حيث يتوجب على الزوج إعالتها لأنها من أهل بيته.

أما الفئة الأخيرة، التي لا يستحق إخراج الزكاة لها، هو الأخ الفقير الذي لديه ابن غني، فالابن أولى بأبيه.

ماذا قال الشيخ الشعراوي عن إخراج الزكاة؟

تحدث الشيخ محمد متولى الشعراوي (رحمه الله)، عن الفئات المستحقة لإخراج الزكاة، مؤكدًا أن الفقراء والمحتاجين هم الأحق.

دار الإفتاء عن الزكاة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن زكاة المال لها جهات مخصوصة ومصارف منصوص عليها، محصورة في أصناف محددة، بينها لنا المولى عز وجل في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الآية: 60 من سورة التوبة).

وبينّت الآية، الأصناف التي تصرف لها، وهم «الفقراء والمساكين وهذان الوصفان يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يكفي المعيشة، فمن كان عنده ما يكفيه في معيشته لا يعتبر فقيرًا ولا مسكينًا».

وحددت الإفتاء قيمة فدية عدم الصيام هذا العام رمضان 2024، بـ30 جنيهًا لهذا العام عن اليوم الواحد، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.