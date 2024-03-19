حكم تنظيف الأذن في رمضان.. اعرف ماذا قال عنه «الشافعية»؟

حكم تنظيف الأذن في رمضان واحدا من الأمور التي يتساءل عنها كثير من المسلمين خلال شهر رمضان، فالكثير يخشى فعل ما يبطل صيامه، أو ينتقص من الثواب، وفي السطور التالية توضح «الوطن» حكم هذا الفعل وأثره على صيام رمضان.

حكم تنظيف الأذن في رمضان

ونشر الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، فيديو يوضح حكم تنظيف الأذن في رمضان عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أوضح خلاله أنّ هذا الفعل لا حرج فيه ولا يبطل الصيام، وذلك في جميع المذاهب إلا مذهب واحد وهو مذهب الشافعية.

وقال مفتي الجمهورية السابق، خلال حديثه عن حكم تنظيف الأذن في رمضان، أنّ المذهب الشافعي دونا عن باقي المذاهب، ذهب إلى أنّ هذا الفعل أثناء النهار في شهر رمضان يؤدي إلى إفطار القائم به ويفسد الصيام.

تنظيف الأذن في رمضان

وبعيدا عن حكم تنظيف الأذن في رمضان، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عن حكم استخدام قطرة الأذن خلال ساعات الصيام وإن كان لها أثر على صحة الصيام من عدمه، وهو السؤال الذي أجابت عنه الدار في فيديو نشرته عبر صفحتها على فيس بوك.

وبخلاف حكم تنظيف الأذن في رمضان، ذكرت الإفتاء أنّه بالنسبة إلى قطرة الأذن يتعلق الأمر بسلامة طبلة الأذن، فحال كانت مثقوبة فقد تدخل قطرات إلى الحلق، بالتالي يصبح العبد مفطر ولا يجوز استعمالها أثناء ساعات الصيام، أما لو كانت الطبلة سليمة ولا يدخل منها شيء إلى الحلق فلا حرج من استخدامها أثناء الصيام ولا تؤدي إلى الإفطار، ويتم معرفة ذلك من خلال التوجه للطبيب وسؤاله عن الأمر.