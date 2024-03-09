أول أيام رمضان 2024.. دار الإفتاء تحدد الموعد النهائي غدا

تبدأ دار الإفتاء استطلاع هلال شهر رمضان غدا الأحد، وفقا لما أعلنته عبر صفحتها الرسمية، لتحدد أول أيام رمضان 2024 فمن المعتاد أنه في حال عدم التحقق من رؤية الهلال بالعين المجردة في يوم استطلاع الهلال في التاسع والعشرين من شهر شعبان، يكون الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، وإذا تحققت رؤية الهلال يكون الاثنين هو أول أيام شهر الصيام.

الإفتاء تحدد أول أيام رمضان 2024

ومن المقرر أن تجري دار الإفتاء استطلاع هلال رمضان غدا الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان، كما ستتولى دار الإفتاء بث استطلاع الهلال وإعلان أول أيام رمضان 2024عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كما سينقل التليفزيون المصري نتيجة استطلاع الهلال في احتفالية رسمية بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة.

خريطة الطاعات في رمضان 2024

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها وصفحاتها الرسمية بالتزامن مع تحديد أول أيام رمضان 2024 خريطة الطاعات في الشهر المبارك التي تتضمن برامج خاصة بـ«الصغار في رمضان، ربات البيوت في رمضان، رسالة نور (رسالة يومية)، فتاوى المرضى، فتاوى المرأة، بالإضافة إلى بث قرآن الفجر، وبث قرآن المغرب، التذكير بأفضل الأدعية والتهجد في وقت السَحَر، إلى جانب التذكير يوميًا بأفضل الأعمال في رمضان، ونشر مواعيد الصلاة، بوست لأفضل الأدعية قبل أذان المغرب، ونشر فيديوهات قصيره الخاصة بالصيام، سيتم نقلها عبر منصات الدار.