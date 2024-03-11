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مصر تكثّف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

كتب:

محمد مجدي
03:33 م | الإثنين 11 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، كثّفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، طلعاتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة.

وتواصل عناصر القوات الجوية المصرية المشاركة في التحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، تنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط كميات من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشمال القطاع للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الظروف الحالية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.