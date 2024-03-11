يهتم الجمهور بمعرفة مواعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان وأوقات إعادتها لمشاهدتها في الأوقات المناسبة لهم، لذا نعرض موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل محارب على قناة سي بي سي.

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل محارب

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل محارب اليوم الاثنين على قناة سي بي سي حصريا الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3 فجرًا والإعادة الثانية الساعة 5 مساءً.

بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة وواتش إت، ويستمر المسلسل خلال 30 يوما، فهو من المسلسلات الطويلة من فئة الـ30 حلقة.

تردد القناة الناقلة لمسلسل محارب

ويأتي تردد قناة cbc عبر القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

تردد القناة: 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

قصة مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب قادم من الصعيد يعيش مع أسرته في القاهرة وتتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.

ومسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وعابد عناني وعفاف شعيب.