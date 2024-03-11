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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل محارب وتردد القنوات الناقلة

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:27 م | الإثنين 11 مارس 2024
ملسسل محارب

ملسسل محارب

ينتظر الجمهور ومحبي الدراما الرمضانية مواعيد عرض المسلسلات للنجوم المفضلين لديهم لمتابعتها يوميا في الأوقات التي تناسبهم، ومن ضمنها موعد عرض الحلقة 1 مسلسل محارب للفنان حسن الرداد.

وفي السطور التالية، نعرض موعد عرض الحلقة 1 مسلسل محارب وفق ما أعلنته قناة سي بي سي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل محارب

يأتي موعد عرض الحلقة 1 مسلسل محارب الليلة في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3 فجرًا والإعادة الثانية الساعة 5 مساءً عبر شاشة سي بي سي.

كما يعرض المسلسل عبر منصة وواتش إت، ويستمر المسلسل على مدار الشهر الكريم.

 

تردد القناة الناقلة لمسلسل محارب 

وفيما يلي نعرض تردد قناة cbc عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب في إطار اجتماعي حول شاب قادم من الصعيد للعيش في القاهرة مع أسرته وتتغير حياته بعد وفاة والده، المسلسل من بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي.

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