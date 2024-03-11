محافظ القليوبية: انتظام أعمال منظومة النظافة الجديدة في شبرا والخصوص

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية في أول أيام شهر رمضان الكريم لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة بمدينة الخصوص وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وشملت جولة مدينة الخصوص المرور على محور الخصوص الجديد ثم محور طريق شركات البترول مرورا بكوبري مسطرد وشارع 15 مايو ومحور الفريق العصار وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

استمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة

وتفقد محافظ القليوبية محور مدينة الخصوص، موجها باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين والاهتمام بصيانة المعدات وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما تفقد المحافظ الجزيرة الوسطى بشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة، موجها باستغلال مساحات من الجزيرة لإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب، تساهم في التطوير الحضري لتلك المناطق.

عدم السماح بأي إشغالات

وفي شارع أحمد عرابي بحي غرب، وجه المحافظ بعدم السماح بأي إشغالات والتشديد على شرطة المرافق بعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الأرصفة والجزر الوسطى لضمان عدم إعاقة حركة المارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، ومن المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التي يتم رفعها خلال شهر رمضان، مما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم.

وشدد المحافظ على منع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.