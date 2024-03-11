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دراما المتحدة

منال سلامة تروج لمسلسل صيد العقارب: «هتتعرفوا على عفاف وعايدة»

كتب:

ياسمين محمود
04:27 م | الإثنين 11 مارس 2024
منال وغادة

منال وغادة

روّجت الفنانة منال سلامة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لمسلسل صيد العقارب، والذي تلعب بطولته غادة عبدالرازق.

ونشرت منال سلامة صورة تجمعها بغادة عبدالرزاق من كواليس المسلسل معلقه: «هتتعرفوا على عفاف وعايدة في صيد العقارب من النهاردة الساعة 7:30 على الـ CBC و watch it».

أبطال مسلسل صياد العقارب

مسلسل صيد العقارب يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم غادة عبد الرازق، ورياض الخولي، وعماد صفوت، وأحمد ماهر، وسيمون، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

ويُعرض المسلسل على شاشة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، طوال شهر رمضان الكريم 2024، والإعادة في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

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لقطات من كواليس تسجيل تتر «صيد العقارب» لـ غادة عبدالرازق
بقلم ياسمين محمود