مسلسل صيد العقارب الحلقة الأولى.. كيف تصطاد غادة عبدالرازق الحشرة السامة؟

ساعات قليلة وتنطلق أولى حلقات مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وسط حالة من الإثارة والتشويق من الجمهور، خاصة أنّ البطلة تتميز بأعمالها الدرامية الأكثر تشويقًا وغموضًا خلال أعمالها الدرامية، ويعرض المسلسل على شاشة قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

صراع من نوع آخر وأحداث كثيرة، تبدأها الفنانة غادة عبد الرازق خلال الساعات المقبلة في مسلسل صيد العقارب، التي تدور أحداثه على مدار 30 حلقة، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والغموض والإثارة، إثر حرب شرسة تدور معركتها الطاحنة بينها وبين عائلة زوجها، وتلجأ لطريقة انتقام جديدة عن طريق العقارب.

طريقة اصطياد العقارب

تعد العقارب ضمن الحشرات السامة والخطيرة، ورغم ذلك استعانت الفنانة غادة عبد الرازق بمدرب خاص لاصطياد العقارب واستخلاص السم منها، وفق تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنّ مدرب العقارب كان برفقتها خلال إمساكها بالعقرب حتى تستخلص منه السم، بعد صعقه بالكهرباء.

وتجسد «غادة» شخصية «عايدة» التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد مقتل شقيقها على يد سامح الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول، ما يفتح بابًا للثأر والانتقام، ومع عرض الحلقات نكتشف أن عائلتي «ضرغام» و«الغول» كانت تجمعهما روابط الصداقة والقرب والحب.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

وطرحت قناة CBC عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرزاق، إلى جانب مواعيد إعادة المسلسل وجاءت على النحو التالي:

يعرض المسلسل على شاشة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، طوال شهر رمضان الكريم 2024، والإعادة في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.