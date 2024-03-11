افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة طيبة الجديدة بالأقصر

افتتح جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر، بقيادة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، معرض أهلًا رمضان في الحي السكني الثاني بجوار سوق إسكان الشباب والمستقبل ووحدة طب الأسرة.

معرض أهلا رمضان في طيبة الجديدة

ويهدف المعرض إلى توفير السلع الغذائية للسكان بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن جهود الدولة المصرية في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس مدينة، طيبة الجديدة في محافظة الأقصر في بيان اليوم، أن المعرض يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

تخفيضات على أسعار السلع الغذائية

وأوضح أن المعرض يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأساسية، مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيت والدقيق والشاي والتمور والحليب والعدس والأغذية المعلبة والتوابل، بأسعار منخفضة تتراوح ما بين 30 إلى 35% من أسعار السوق.

واشار رئيس المدينة إلى أنه يساهم في تعزيز التضامن المجتمعي والرعاية الاجتماعية، ويساعد في تقليل الفجوة بين طبقات المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي.