يفصلنا عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 2 على منصة «Watch it» اليوم الاثنين، ساعات قليلة والذي سيعرض على مدار أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك ليختم أحداثه بـ15 حلقة فقط، مدة عرض العمل الدرامي الذي يصنف ضمن دراما التشويق والغموض.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 1 على منصة «Watch it» اليوم

ويبحث جمهور الدراما الرمضانية، عن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 2، والمُذاع على منصة «Watch it» اليوم الاثنين، فيما تُذاع الحلقات في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وتواصل «واتش إت» عرض الحلقات الجديدة من المسلسل يومياً.

أحداث مسلسل لحظة غضب

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 1 وتم عرضها على منصة «Watch it» أمس الأحد، حول الزوجين «يمنى» و«شريف»، وزواجهما الذي يمر بأزمة نتيجة الملل والإهمال والعصبية من الزوج ويؤدي دوره الفنان محمد فراج، فيما تقوم بدور يمنى الفنانة صبا مبارك.

وتعتمد مسلسل لحظة غضب كما ظهر من الحلقة 1 على منصة «Watch it»، على الغموض والإثارة بعد اختفاء الزوج شريف خلال احتفاء «يمنى» بعيد ميلادها لتبدأ رحلة البحث عنه لمعرفة ماذا حدث له، بمساعدة شقيقه.