مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك.. انتهاء الحلقة الأولى بقتل محمد فراج

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبد الرحمن، وريم خوري عبر منصة watch it أحد أعمالها الأصلية، الذي يتكون من 15 حلقة، شهدت أحداث غامضة ومشوقة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب بكوابيس تراها صبا مبارك «يمنى» أثناء نومها ترتبط بزوجها محمد فراج وخوفها المستمر منه، وعندما تستيقظ تظهر تصرفات محمد فراج واستفزازه وإهماله لزوجته صبا مبارك.

وتستمر أحداث الحلقة الأولى باستمرار الصفات التي يجسدها محمد فراج بين التعصب والغيرة والإهمال والاستهزاء بزوجته صبا مبارك، لتنتهي أحداث الحلقة الأولى بمشهد يخطف الأنفاس بعد استهزائه بزوجته يمنى وفستانها الذي ترتديه بمناسبة عيد ميلادها بعد أن ارتدت فستانا أحمر حتى يعجب بها، ولكن صدمت صبا مبارك من رد فعل زوجها محمد فراج بضحكته التي كانت مليئة بالسخرية بها وبسنها غير المناسب للفستان، قائلا: «الفستان ده تلبسه بنت في الجامعة بتدور على عريس»، فتمسك بالنشابة وتضربه على رأسه بكل قوة فيقع على الأرض وتسيل الدماء منه، وفي هذه اللحظة يرن باب الجرس فهل قتلت صبا مبارك زوجها محمد فراج أم ترى كوبوس آخر؟.

موعد الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب

وفقا لمنصة watch it عرضت الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.