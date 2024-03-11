دياب يروج لمسلسل مليحة.. «انتظرونا في النصف الثاني من رمضان»

روج الفنان دياب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسلة الرمضاني مليحة والذي يناقش القضية الفلسطينية.

ونشر دياب البرومو الدعائي للمسلسل معلقا: «الإعلان الرسمي الأول لمسلسل مليحة رمضان 2024، انتظرونا في النصف الثاني من رمضان إن شاء الله».

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاص، وأمير المصري تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، ويناقش القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.