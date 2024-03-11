محافظ الإسكندرية يناقش مع وفد البنك الدولي في اليابان إجراءات مواجهة التغيرات المناخية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي في اليابان، لمناقشة تقرير البنك عن مدينة الإسكندرية في إجراءات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات ورشة العمل المنعقدة في طوكيو في الفترة من 11 إلى 15 مارس لمناقشة كيفية مواجهة المدن للتغيرات المناخية.

ووجه محافظ الإسكندرية، خلال كلمته اليوم، الشكر إلى ممثلي البنك الدولي في اليابان على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

محافظ الإسكندرية: تعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي

وأكد حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في اليابان، وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية، وموضحا أن هذا الأمر جعل العالم يهتم بها.

مشاركة مدينة الإسكندرية كممثل للدول الإفريقية

تأتي مشاركة مدينة الإسكندرية في هذا الحدث كممثل للدول الإفريقية، خاصة بعد المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27.