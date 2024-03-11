أخطاء تسبب العطش في نهار رمضان.. احذر عادة شائعة وقت الإفطار والسحور

مع دخول شهر رمضان المبارك، أكثر ما يخشى منه الصائمين، الشعور بالعطش في ساعات النهار، ولا يعرفون كيفية التغلب على هذا الشعور، وعلى الرغم من ذلك يقعون في أخطاء تسبب العطش خلال فترة الصيام، دون أن يدركون ذلك، ونستعرض أبرز الأخطاء التي يجب الحذر منها بعد الإفطار.

أخطاء تزيد العطش في نهار رمضان

هناك عديد من الأخطاء، يقع فيها الصائم، بعد الإفطار تتسبب له العطش طوال نهار رمضان، وفق ما أوضحه الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، موضحة أن العطش يعود إلى انخفاض تركيز المياه في جميع أنسجة وخلايا الجسم، ودخول الجسم في حالة جفاف، حسب النشاط اليومي.

وأضافت «نهلة» أن هناك عادات غذائية خاطئة، تسبب العطش طوال شهر رمضان، منها تناول كميات كبيرة من الماء على وجبة الإفطار والسحور، وإهمال فترة ما بينهما، والإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات المدرة للبول، وعدم تناول وجبة السحور التي تتضمن عنصر الفيتامين أو البوتاسيوم، الذي يحافظ على ترطيب الجسم، ويقلل الإحساس بالعطش.

نصائح لتقليل العطش في فترة الصيام

لتجنب العطش في نهار رمضان، لا بد من اتباع عدة نصائح، أبرزها: توزيع تناول المياه خلال فترة الإفطار، وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، خاصة على السحور، مثل الموز والخضروات الورقية والطماطم والفلفل الألوان والتمر والفواكه المجففه، وتجنب الأطعمة المالحة والمسبكة والمخللات، بحسب استشاري المناعة والتغذية.