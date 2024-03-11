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دراما المتحدة

عبد الرحمن ظاظا ينشر صورة من مسلسل الكبير أوي 8: «شوفوها بعد الفطار»

كتب:

ياسمين محمود
05:23 م | الإثنين 11 مارس 2024
عبدالرحمن ظاظا

عبدالرحمن ظاظا

كشف الفنان عبدالرحمن ظاظا، الشهير بطبازة في مسلسل الكبير أوي، عن الصورة الأولى للشخصية التي يجسدها في الكبير أوي 8.

ونشر عبدالرحمن ظاظا، صورة من كواليس مسلسل الكبير أوي 8، معلقا: «كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب، ألڤيس بريسلي 2024، البنات تمتنع عن الصورة عشان محدش يتفتن بالغلط ابقوا بصوا عليها بعد الفطار».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف؛ أبرزهم: أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي وهو من إخراج أحمد الجندي.

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بقلم ياسمين محمود