مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.. بطولة أحمد مكي

مع انطلاق شهر رمضان المبارك، يبحث المشاهدون من محبي الدراما الكوميديا عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بطولة الفنان أحمد مكي، المقرر عرضه طيلة الشهر الكريم.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وكانت الصفحة الرسمية لقناة ON أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، ومن المقرر أن يعرض مسلسل الكبير أوي الساعة 6:05 مساء، عبر قناة on.

ويكون مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عبر قناة on دراما، في تمام الساعة 10:30 مساء بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 7:45 صباحا، كما يمكن مشاهدة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بدون فواصل إعلانية عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ومسلسل الكبير أوي 8 اجتماعي كوميدي تدور أحداثه في بلدة تحمل اسم المزاريطة، من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف بينهم أمينة خليل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.