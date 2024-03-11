موعد عرض الحلقة 1 مسلسل الكبير أوي على قناة ON

أعلنت شبكة قنوات ON، موعد عرض الحلقة 1 مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، والذي ينتظره عدد كبير من المتابعين، نظرا لشعبيته الكبيرة في مصر الوطن العربي، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل الكبير أوي 8

وجاء موعد عرض الحلقة 1 مسلسل الكبير أوي 8، حصريًا على شاشة قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، بينما تعرض الإعادة الأولى في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 تدور أحداثه بعد النجاح الذى حقق على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضاني، وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، إذ تستمر مغامرات الكبير وجونى وجزلئوم بأفكار جديدة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.