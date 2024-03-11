أسرع طريقة لغسل الأطباق بعد الفطار في رمضان.. نتائج غير متوقعة

تنظيف الأطباق مشكلة يعاني منها كثير من السيدات، خاصة في أول يوم رمضان نظرا لكثرة أنواع الأكلات التي يتم تناولها، ما يجعلهن يفكرن في حيل بسيطة تساعد على غسل الأطباق بسهولة، خاصة أنها تحتاج للوقوف فترة طويلة على الحوض للانتهاء منها.

وهناك حيل بسيطة يمكن من خلالها تنظيف الأطباق بسهولة، منها التنظيم أولاً، إذ يجب في البداية أن تقوم بترتيب الأطباق لمدة دقيقتين، لأن ذلك يوفر الوقت أي أنه يجب ترتيب العناصر المتشابهة معًا، كالأكواب والملاعق والأطباق كل جنبا إلى جنب ومن المفضل البداية بغسل بالأكواب والأواني الزجاجية، وفقا لموقع «Home Made Simple».

حيل بسيطة لتنظيف الأطباق

نقع الأطباق قبل الغسيل من الطرق التي تساعد على تنظيفها بسهولة، مهما كان مدى اتساخ الأطباق، ويمكن أن نقعها حتى فى الماء فقط، كما أن من الضروري اختيار صابون الأاطباق صابون الأطباق الجيد لتنظيفها بكفاءة وسرعة.

وجاءت من ضمن الحيل التي تساعد على التخلص من غسيل الأطباق بسهولة، هى أن يتم تنظيفها بالماء الساخن، من خلال الغسل والشطف، عدا الأواني التي تم استخدام منتجات الألبان والأطعمة النشوية فيها، من الأفضل أن يتم غسلها وتنظيفها بالماء البارد.

ضبط المنبه أيضا من الطرق التي تساعد على الانتهاء من المهمة التي تريد الانتهاء منها بسهولة، فإذا كنت تريد الانتهاء من مهمتك فى 15 دقيقة، يجب أن تضبط المنبه، لأن ضغط الوقت يساعدك على الإنجاز بسرعة أكبر.

عناصر يمكن استخدامها لغسل الأطباق

هناك عدة عناصرأخرى يمكن استخدامها لغسل الأطباق في أسرع وقت، جاءت منها: