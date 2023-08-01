نصائح للتخلص من بكتريا المطبخ الضارة.. احذر من إسفجنة غسل الأطباق

تساهم النظافة في تنجب الكثير من الأضرار الصحية الناتجة عن البكتيريا والميكروبات، إلا أن هناك أماكن بالمنزل تعد بيئة خصبة لمنو البكتيريا الضارة، ومنها المطبخ، وتحديدا «إسفنجة غسل الأطباق» فهي تعد موطنا لنمو البكتيريا الضارة.

نصائح للحد من مخاطر بكتيريا المطبخ

ونصحت مديرية الطب باتباع التعليمات الآتية للحد من مخاطر بكتيريا المطبخ والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

- تغيير الإسفنجة المستخدمة بشكل متكرر.

- استخدام إسفنج نظيف ومعقم.

- استخدم فوط وأقمشة بيضاء لسهولة رؤية المخلفات والملوثات.

- تنظيف وتطهير أسطح إعداد الطعام بانتظام.

- اتبع طرق التنظيف الصحيحة بإزالة المخلفات بالماء الدافئ.

- استخدام المنظفات لإزالة بقايا الأطعمة، ثم استخدام فوط نظيفة ومبللة بمحلول مطهر للتطهير النهائي.

- تخزين المنظفات بأمان بعيدًا عن متناول الأطفال.

ملايين البكتيريا المسببة للأمراض في سفجنة غسل الأطباق

وذكرت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه توجد كميات كبيرة من الميكروبات المسببة للأمراض في بعض المطابخ، أكثر مما يوجد في دورات المياه، مثل البكتيريا القولونية والسالمونيلا والزائفة والمكورات العنقودية.

وجرى تحليل بعض القطرات من الإسفنج المستخدم، ووجد أنها تحتوي على أكثر من 10 ملايين مستعمرة من البكتيريا المسببة للأمراض، وتنتقل الميكروبات من مكان لآخر عبر الأقمشة والإسفنجات الملوثة، ما يشكل خطراً على سلامة الأغذية التي نحضّرها ونتناولها يومياً.