مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:27 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
مواقيت الصلاة
تعد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، من أبرز ما يسأل عنه أهالي محافظة الشرقية، لمعرفة مواعيد الصلاة بدقة خلال شهر رمضان الكريم، ومعرفة موعد الإفطار والسحور والإمساك.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024
وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.
موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024
يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الساعة 4 و42 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 و8 دقائق صباحًا.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024
أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، يكون في تمام الساعة 3 و27 دقيقة مساءً.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024
يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 11-3-2024، في الساعة 6 مساءً.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024
ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الساعة 7 و17 دقيقة مساءً.
ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية، ثاني أيام رمضان 2024، 13 ساعة و38 دقيقة.