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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:27 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تعد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، من أبرز ما يسأل عنه أهالي محافظة الشرقية، لمعرفة مواعيد الصلاة بدقة خلال شهر رمضان الكريم، ومعرفة موعد الإفطار والسحور والإمساك.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة. 

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الساعة 4 و42 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 و8 دقائق صباحًا. 

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، يكون في تمام الساعة 3 و27 دقيقة مساءً. 

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 11-3-2024، في الساعة 6 مساءً. 

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الساعة 7 و17 دقيقة مساءً. 

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية، ثاني أيام رمضان 2024، 13 ساعة و38 دقيقة.

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