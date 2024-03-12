تعد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، من أبرز ما يسأل عنه أهالي محافظة الشرقية، لمعرفة مواعيد الصلاة بدقة خلال شهر رمضان الكريم، ومعرفة موعد الإفطار والسحور والإمساك.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الساعة 4 و42 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 و8 دقائق صباحًا.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، يكون في تمام الساعة 3 و27 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 11-3-2024، في الساعة 6 مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الساعة 7 و17 دقيقة مساءً.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية، ثاني أيام رمضان 2024، 13 ساعة و38 دقيقة.