بدأ العد التنازلي لموعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، إذ تفصلنا ساعات قليلة فقط على انتهاء ساعات الصوم رسميًا، وبدء الإفطار، فيما تستعد ربات البيوت في مختلف الأقاليم لتجهيز أفضل الوجبات والمشروبات والحلوى الرمضانية، ليجتمع شمل الأسرة جميعًا حول مائدة الإفطار ابتهاجًا بأول أيام الشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات بالتفصيل، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 لجميع المحافظات، إذ تتراوح عدد ساعات الصوم اليوم بين 13:37 وحتى 13:39 ساعة باختلاف المحافظة.

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام رمضان 1445 وفقًا لإمساكية رمضان في تمام الساعة 6:01 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم

ويحل علينا موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام رمضان 1445 وفقًا لإمساكية رمضان في تمام الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

وفيما يخص موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام رمضان 1445 وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 في تمام الساعة 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام رمضان 1445 وفقًا لإمساكية رمضان في تمام الساعة 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم

ويكون موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام رمضان 1445 وفقًا لإمساكية رمضان في تمام الساعة 6:02 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

وبحسب إمساكية رمضان 2024 ومواقيت الصلاة فإنّ موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11-3-2024 أول أيام شهر رمضان في كافة المحافظات سيكون كالآتي:

- موعد أذان المغرب اليوم في المنيا.. 6:03 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط.. 6:02 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في قنا.. 5:56 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج.. 6:00 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الوادي الجديد.. 6:15 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في أسوان.. 5:56 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الأقصر.. 5:57 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في البحر الأحمر.. 5:50 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في مطروح.. 6:17 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية.. 6:01 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية.. 6:02 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية.. 6:00 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ.. 6:02 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الغربية.. 6:02 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الشرقية.. 6:00 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في دمياط.. 5:58 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في بورسعيد.. 5:56 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية.. 5:57 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في السويس.. 5:56 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في جنوب سيناء.. 5:54 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في شمال سيناء.. 5:50 مساءً.

- موعد أذان المغرب اليوم في البحيرة.. 6:04 مساءً.