مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024.. «اعرف موعد الإفطار»

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنّ اليوم، أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، لذا يحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة المختلفة، ونظرًا لوجود فروق التوقيت من مدينة إلى أخرى، تعد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024، من أبرز ما يتساءل عنه أهالي المحافظة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024، كي يؤدي الصائمون الفرائض الخمس، ويعرفون موعد الإفطار والسحور والإمساك.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024 في الساعة 4 و42 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 و8 دقائق صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024، في الساعة 12 و4 دقائق مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024 يكون في تمام الساعة 3 و27 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024 في الساعة 6 مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024 في الساعة 7 و17 دقيقة مساءً.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية، أول أيام رمضان 2024، 13 ساعة و38 دقيقة.