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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:20 ص | الإثنين 11 مارس 2024
أذان الفجر

أذان الفجر

بدأ المسلمون صيام أول أيام شهر رمضان كريم اليوم، بعد أنّ استطلعت دار الإفتاء المصرية الهلال أمس، ومن بين أكثر ما يهم المواطنين، معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024 ، وذلك لأداء الفرض في وقته والحرص على الإكثار من الطاعات وقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024

وتقدم «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 11-3-2024، لتلبية ما يبحث عنه المواطنين، ويكون في تمام الساعة 4:42 صباحًا، ويحين موعد الشروق في الساعة 6:8 صباحًا، وذلك حسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة. 

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان

ويؤدي آلاف المسلمين صلاة فجر أول أيام رمضان في مساجد الشرقية لكسب الثواب خلال الشهر الفضيل، وتبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بالشرقية 13 ساعة و38 دقيقة.

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بقلم نظيمة البحرواي