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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

عمرو حسني
03:08 م | الإثنين 11 مارس 2024
شهر رمضان الكريم

شهر رمضان الكريم

كشفت دار الإفتاء في المملكة المغربية عن موعد أذان المغرب في المغرب غدا الثلاثاء 12-3-2024، أول أيام شهر رمضان في المغرب والأردن وعمان.

موعد أذان المغرب في المغرب غدا الثلاثاء 12-3-2024

وأصدر المغرب بيانًا يتضمن مواقيت الصلاة، إضافة إلى موعد أذان المغرب في المغرب اليوم، وتكون مواقيت الصلاة كما يلي.

- صلاة الفجر: الساعة 5:14 صباحًا.

- الشروق: الساعة 6:47 صباحًا.

- صلاة الظهر: الساعة 12:31 مساءً.

- صلاة العصر: الساعة 3:53 مساءً.

- صلاة المغرب: الساعة 6:28 مساءً.

- صلاة العشاء: الساعة 7:42 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب الثلاثاء 12-3-2024

ويتغيّر موعد أذان المغرب في المغرب الثلاثاء 11-3-2024، خلال شهر رمضان المبارك يوميًا بزيادة أو نقصان دقيقة أو دقيقتين، ورفع أذان الفجر الأول من شهر رمضان المبارك 2024 عند الساعة 5:14 صباحًا، بينما تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:28 مساءً.

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بقلم عمرو حسني