كشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء، 12-3-2024 ثاني أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء12-3-2024

وأشارت الهيئة، إلى أن الإمساكية تتضمن مواعيد الأذان من ضمنها آذان الفجر وشروق الشمس، ومواقيت الصلاة اليوم، وعدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، والذي يأتي في تمام الساعة 4 صباحًا و40 دقيقة، بعد موعد الإمساك وهو الساعة 4 صباحًا و20 دقيقة.

موعد شروق وعدد ساعات الصيام الثلاثاء 12-3-2024

وجاء موعد الشروق يوم الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان كالآتي الساعة 6 صباحًا و8 دقائق، وحددت الهيئة عدد ساعات الصيام فيه وهي 13 ساعة و40 دقيقة والتي تبدأ من آذان الفجر الساعة 4 صباحًا و40 دقيقة حتي أذان المغرب وهو الساعة 6 مساء ودقيقة.

موعد سحور الثلاثاء ثاني أيام رمضان

وأشارت الهيئة العامة للمساحة، إلى أن موعد السحور الخاص بيوم الثلاثاء يبدأ الساعة 2 صباحًا و20 دقيقة.