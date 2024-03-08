«تموين المنوفية»: ضبط 10 أطنان دقيق مجهول المصدر في حملة مكبرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة على مركز ومدينة شبين الكوم، أسفرت عن ضبط دقيق مجهول المصدر وزجاجات زيت طعام وعبوات عصير، وتحرر عن المخالفات المحاضر اللازمة.

ضبط دقيق مجهول المصدر

أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسؤول عن محل سلع غذائية بمركز شبين الكوم، وبحوزته كمية وقدرها 10 أطنان دقيق فاخر استخراج 72% بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 2159 لسنة 2024 مركز شبين الكوم.

ضبط زجاجات زيت قبل بيعها بالسوق السوداء

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل بدال تمويني شارع أبو زيد دائرة قسم شرطه شبين الكوم، لوجود عجز وقيامه بالتصرف في كمية وقدرها 1531 زجاجة زيت طعام مدعم، وذلك لبيع تلك الكميه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وتحرر محضر جنحة رقم 2160 لسنة 2024 مركز شبين الكوم.

كما تم ضبط صاحب محل سلع غذائية شارع طلعت حرب دائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزته كمية وقدرها 1350 عبوة عصير بدون مستندات مجهول المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 2027 لسنة 2024 مركز شبين الكوم.