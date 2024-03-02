ضبط نصف طن دقيق بلدي قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية قبل تهريبه للسوق السوداء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، أنّ مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شنت حملة تموينية مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق وتمكنت من ضبط الدقيق البلدي قبل تهريبه.

ضبط نصف طن دقيق بلدي

وكشف المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إنّ الحملة التموينية تمكنت من ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم خاص بمنظومة الخبز البلدي المدعم، ومحظور تداوله في الأسواق محمل على تروسيكل ومغطى بالقماش بقصد إخفاء المخالفة عن أعين رجال الضبط القضائي والتموين.

التحفظ على المضبوطات

وأضاف أنّه جرى ضبط الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه وتهريبه في السوق السوداء، موضحًا إنّه تم التحفظ عليه لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنه، حيث جرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بتحرير محضر الضبط في قسم الشرطة المختص، تمهيدًا للعرض على النيابة.

تكثيف الحملات التموينية

وذكر إنّ مديرية التموين والتجارة الداخلية، تكثف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن، الأنشطة التموينية، والأسواق، والمواد البترولية في مختلف أنحاء محافظة الفيوم، بقصد إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وشدد وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لمواجهة جشع التجار بحزم تحقيقًا لمصلحة المواطنين، وذلك من خلال تشديد الرقابة والتأكد من سلامة كافة المعروضات ومطابقتها للشروط الصحية.