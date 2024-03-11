أفضل طريقة لعمل عجينة القطايف وأسرار نجاحها.. هتطلع زي الجاهزة

القطايف من الأطباق الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين في شهر رمضان المبارك، خاصة إذا تم استخدامها في عمل الحلو أو الحادق، إذ تفضل بعض السيدات إعدادها في المنزل، بدلًا من شرائها لضمان جودتها، لذا نستعرض أفضل طريقة لعمل عجينة القطايف مثل المحلات وأسرار نجاحها.

طريقة عمل عجينة القطايف زي المحلات

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها عمل عجينة القطايف زي المحلات على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها المعروض على قناة «سي بي سي سفرة»، ونبدأ بالمكونات:

2 كوب دقيق.

ماء حسب الحاجة.

رشة ملح.

رشة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

خطوات تحضير عجينة القطايف:

- في البداية يجب خلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح.

- إضافة الماء ويقلب كل الخليط حتى تحصل على عجينة سائلة.

- يغطى العجين ويترك كي يختمر.

- تصب في شكل دائرة على مراحل فوق طاسة ساخنة على النار.

- تحشى وهي طرية ودافئة بخليط الزبيب وجوز الهند، وغيرها من المكسرات.

- تحفظ في الثلاجة أو الفريزر حتى الاستخدام.

طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد

المقادير:

2 كوب لبن.

2 كوب ماء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

2 كوب دقيق.

كوب سميد.

3 ملعقة كبيرة سكر.

ملح.

خطوات التحضير:

- يخلط الماء واللبن والدقيق والسميد والسكر والبيكنج صودا والخميرة مع بعض.

- يقلب الخليط ويتم إضافة رشة ملح.

- يصب الخليط على مراحل بالكابشة في طاسة على نار وسط حتى النضج.

- يوضع الخليط في قماش قطني ليبرد قبل الحشو.

- تحشى بالزبيب وجوز الهند أو المكسرات أو بأي حشوة أخرى حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة القطايف بدون سميد

المقادير:

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

رشة بيكربونات صوديوم.

أخطاء تفسد عجينة القطايف

هناك عدة أخطاء تفسد عجينة القطايف، منها القطايف المكشوفة، إذ أنه من الضروري أن ترفع القطايف من النار بعد تسويتها، وتوضع في طبق مع تغطيتها بفوطة نظيفة، قبل حشوها وقليها، لأن تركها مكشوفة يجعلها تجف.

الحشو الزائد، من ضمن الأخطاء التي تفسد عجينة القطايف، لأن مقدار الحشو حسب حجم القطايف، من أهم مراحل تحضيرها، إذ يجب عدم الإفراط في وضع كمية حشو كبيرة في كل قطعة قطايف، لأنها ستفتح خلال قليها، حتى إذا تم غلقها جيدا، بالإضافة إلى أن التخزين يعد من الخطوات المهمة لنجاح القطايف، إذ يجب الانتباه إلى أن القطايف تحفظ وهي محشية ومغلقة ومغلفة جيدا ولا تترك مفرودة.