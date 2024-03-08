طريقة عمل عجينة القطايف الهشة بـ6 مكونات فقط

القطايف نوع من الحلويات الشرقية الشهيرة في المطابخ العربية والشرقية، تتكون من عجينة رقيقة محشوة بمكونات مختلفة مثل الجوز، الفستق، الحليب المكثف، الجبنة، أو القشطة، إذ يتم تقطيع العجينة وحشوتها إلى شكل مثلثات أو أصابع طويلة، ثم تقلى في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون، وفي النهاية تُغمَّس بالسكر البودرة أو الشربات.

وتُعتبر القطايف وجبة شهية ومحببة لدى الكثيرين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، إذ تُقدم كحلوى تقليدية على مائدة الإفطار.

طريقة عمل عجينة القطايف الهشة

إليك طريقة عمل عجينة القطايف بالخطوات التفصيلية، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

مكونات عجينة القطايف الهشة:

2 كوب دقيق

كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة عمل عجينة القطايف الهشة:

في وعاء كبير، امزج الدقيق مع الملح والسكر والبيكنج بودر.

أضف الخميرة إلى الماء الدافئ واتركها لمدة 5 دقائق حتى تبدأ بالتفاعل وتصبح رغوة.

أضف الماء الدافئ والخميرة المنفوخة تدريجياً إلى الطحين وامزجهم جيداً حتى تتكون عجينة طرية.

غطي العجينة واتركها ترتاح لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتضاعف حجمها.

بعد أن ترتاح العجينة، سخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

ضع ملعقة كبيرة من العجينة في المقلاة وافردها بلطف باستخدام ظهر الملعقة حتى تأخذ شكل دائري رقيق.

اترك القطايف تنضج من الجهة السفلى حتى تصبح ذهبية اللون، ثم قلبها واتركها تنضج من الجهة الأخرى.

أعد هذه الخطوات حتى تنتهي من كل العجينة.

بمجرد تحضير القطايف، يمكنك ملء الوسط بالحشوة التي تفضلها مثل الجبنة أو الفستق أو القشطة، ثم ثنيها وقليها وقدمها ساخنة.

وبهذا تكون قد أتقنت طريقة عمل عجينة القطايف، يمكنك الاستمتاع بتحضيرها في المنزل بسهولة.

طريقة عمل القطايف

إليكِ في السطور التالية، طريقة عمل القطايف بشكل مفصل.

طريقة عمل القطايف:

قم بتحضير حشوة القطايف في وعاء، فقط امزج الجوز الهند المبشور مع السكر وقطرات من ماء الزهر، ثم قلبها جيدًا حتى تتكون حشوة متجانسة.

قم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة حجم الجوزة.

باستخدام اليدين وبمساعدة الطحين لتجنب الالتصاق، قم بفرد كل كرة من العجينة إلى دائرة رقيقة.

ضع ملعقة صغيرة من حشوة الجوز الهند في وسط الدائرة، ثم اطوِ العجينة حول الحشوة لتشكل نصف دائرة.

استخدم إصبعيك لتغلق القطايف بشكل جيد حتى لا تتسرب الحشوة أثناء القلي.

اقلي القطايف في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون من الجهتين.

قم بتصريف القطايف المقلية على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدم القطايف ساخنة، ويمكن تزيينها بالسكر البودرة إذا رغبت.

وبهذا، يمكنك الآن تحضير القطايف الشهية في منزلك لتستمتع بها مع العائلة والأصدقاء.