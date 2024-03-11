طريقة عمل شربات القطايف بالعسل.. «هيعمل كمية كبيرة»

من أشهر الحلويات المرتبطة بشهر رمضان المبارك، هي القطايف التي لا يخلو منها أي منزل، ويمكن تحضيرها بمختلف الطرق سواء كانت حادقة أو حلوة، وهناك طريقة تجعلها حلوة وكأنّم تم إحضارها من مطعم حلويات، لذلك نستعرض طريقة عمل شربات القطايف بالعسل.

يعتبر شربات القطايف بالعسل، من الإضافات الأساسية في القطايف، كما أنه أساسي في معظم أطباق الحلويات، ويمكن تحضيره بإضافة بعض النكهات المختلفة مثل القرفة، والعسل، ووفق الشيف نجلاء الشرشابي، خلال تقديمها برنامج «على قد الإيد» المذاع على قناة CBC.

مكونات شربات القطايف بالعسل

مكونات تحضير شربات القطايف بالعسل كالآتي:

- 2 كوب من السكر

- 1 كوب من الماء

- معلقة من عصير الليمون

- معلقة صغيرة من الفانيلا

- 2 معلقة من الجلوكوز

تحضير شربات القطايف

وتأتي طريقة تحضير شربات القطايف بالعسل، من خلال وضع السكر والماء في إناء فارغ على النار، ثم إضافة الليمون بعد غليان الماء والسكر، ثم إضافة العسل، وعندما يصبح قوام الشربات ثقيلاً يمكن إضافة الفانيلا وتركه لمدة دقيقتين، وأخيرًا يمكن استخدامه في القطايف.

وتأتي مقادير عجينة القطايف المقرمشة كالآتي:

• 2 ونصف كوب دقيق.

• ½ كوب سميد.

• ¼ كوب سكر.

• ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

• ملعقة صغيرة خميرة.

• رشة ملح.

• ماء دافئ للعجن.

مكسرات مجروشة.

• كريمة لباني مخفوقة.

• زبيب.

• كريم شانتيه.

• قرفة.