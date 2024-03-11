مدير «أوقاف القاهرة»: مساجد آل البيت لها مكانة خاصة عند المصريين

قال الدكتور خالد صلاح الدين حسونة، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن مساجد آل البيت لها مكانة في قلوب المصريين، وخاصة مسجد السيدة نفيسة لأنها أحبت المصريين وأحبوها، وأبت أن تدفن إلا في أرض مصر، لافتًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين لزيارة المقام.

خلوة السيدة نفيسة

وأضاف حسونة، خلال حواره ببرنامج «باب رزق»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي يسري الفخراني، أن خلوتها في مقابر التونسي بالمقطم، والخلوة بالنسبة لها كانت المكان الذي تأوى إليه حينما تريد أن تختلي بالله عز وجل.

خطوات آل البيت في مصر موثقة

وتابع: «خطوات آل البيت في مصر موثقة وتحتاج إلى تدقيق وتركيز، لو نظرنا إليها نجد أنها في نطاق صغير ما بين مقامات آل بيت النبي، مصر محفوظة بحفظ الله عز وجل، وبوجود آل البيت فيها، وبأهلها الطيبين».