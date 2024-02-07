انتهاء صلاة الجنازة على الشاعر مجدي نجيب في مسجد السيدة نفيسة

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على الشاعر مجدى نجيب، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

صلاة الجنازة على الشاعر مجدي نجيب

حرص على حضور صلاة جنازة الشاعر مجدي نجيب، عدد من الأهل والأصدقاء، وظهر على الجميع علامات الحزن والتأثر الشديد لفراقه، إذ غيبه الموت صباح اليوم.

حرصت الفنانة سيمون على تقديم واجب العزاء في مجدي نجيب وكتبت عبر حسابها: «البقاء لله وفاة الشاعر الفنان مجدي نجيب، الله يرحمه، كان ليا شرف الغناء من كلماته في أغنية (تعيش الفرحة)».

كما نعى الفنان شريف إدريس، الشاعر مجدى نجيب، وكتب: «وداعًا الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب، شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كم كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين إيديك دي عنيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك».

ونعى نقيب الصحفين خالد البلشي، الشاعر الراحل، وكتب: «وداعا للصحفي الكبير والشاعر والمبدع والفنان الجميل مجدي نجيب، وداعا لشاعر وفنان تشكيلي كبير صنع جانبا كبيرا من وجداننا.. ولزميل صحفي جليل، وداعا أستاذ مجدي نجيب وخالص العزاء لأسرتك وتلاميذك ومحبيك وللزملاء في الإذاعة والتلفزيون.. وشكرا لكل من عاون في محنة مرضه الأخيرة».