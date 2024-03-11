سالم أبو عاصي: الله لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال المفسرين

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إنّ الإمام محمد عبده، قال إن الله- عز وجل- لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال المفسرين، ولا ما فهموه من القرآن، إنما يسألنا أنه أنزل إلينا هذا الكتاب لهدايتنا، والإنسان مسؤول أمام الله يوم القيامة عن فهمه للقرآن، كما أنه يلتمس له العذر حتى لو كان فهمه خاطئًا.

أقوال المفسرين

وأضاف «أبو عاصي»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «أبواب القرآن» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «ربنا يوم القيامة مش هيسألني ماذا قال ابن كثير ولا الطبري ولا القرطبي، إن الله لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال المفسرين بين قوسين ولا ما فهموه من القرآن».

وأردف: «لما يسألنا عن إيه لا يسألنا الكتاب أنزله إليك لأن تفهم هذا الكتاب وتستهدي بهداياته، ولذلك محمد عبده ركز في تفسير القرآن على هداية القرآن، لم يركز على مسائل النحو ولا البلاغة، ركز على أن القرآن الكريم في البداية وفي النهاية هو كتاب هداية مش كتاب علم ولا كتاب نحو، وقال كده إنه مش هو مكان يتصارع فيه النحاة ويتصارع فيه، اللغويون قالوا هو القرآن مش كده وده اللي أبعد الناس عن فهم القرآن الكريم، يعني أنت الآن وربما عند بعض المتخصصين لو أتيت بكتب التفسير القديمة، ربما يستغلق عليهم ربما لا يفهمون فما بالك بالمثقفين ما بالك بالناس العادية، دي هي أبرز المشاكل الموجودة في التفسير».

لماذا لم يفسر الرسول القرآن الكريم؟

وتابع: «ألم يكن الرسول أولى بتفسير القرآن سؤال مطروح، القرآن كتاب للزمن كله فلو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- فصل القرآن كله أغلق الباب، لأنه إذا أنا قلت رأي في التفسير يخالف مثلا المفسرين يطلع المتطرفين ويقولوا أنت مين جنب ابن كثير والطبري، فما بالك لو النبي عليه الصلاة والسلام فسر، يغلق الباب لأنه مفيش حد يقدر يجتهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنقدر نقول من المعجز أنه ترك القرآن للزمن هو صلى الله عليه وسلم، فسر في عصر الصحابة ما يحتاج الناس إليه أننذاك».

وواصل: «وترك لنا القرآن نفسره بما نحتاجه نحن في وقتنا أو ما يحتاجه كل عصر في زمنه وفي وقته، كما قلنا قضايا متجددة فلما احتاجوا إلى بعض البيانات خصوصا في آيات الأحكام الآيات التشريعية، بدأ عليه الصلاة والسلام يفسر، لكن الآن أنت تجد أكثر من 12 قولا في تفسير الأحرف المقطعة (أ ل م) و(أ ل ر) و(ق ص ن)، والنبي لم يفسر هذا، لو فسر لا نقطع الكلام ببيان النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رحمة ربنا أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يفسر القرآن حتى يترك القرآن يجتهد فيه كل جيل ويفكر ويتدبر ويعمل العقل؛ لاستخراج الجديد ولإبداع ما يناسب مصلحة الناس وما يتماشى مع مصلحة الناس، وفي نماذج كثيرة حتى في العهد القريب، يعني نماذج من هذا كانت عند سيدنا عمر، ونماذج من هذا عند سيدنا علي، نماذج كثيرة جدًا».